Врачи нашли способ наладить работу ЖКТ при COVID-19

Ученые из Бразилии обнаружили, что продукты, богатые пищевыми волокнами, положительно влияют на состояние организма пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в научном журнале Gut Microbes и пресс-релизе MedicalXpress.

Как выяснили специалисты, около половины все пациентов с коронавирусом страдают расстройствами работы ЖКТ. Это происходит из-за того, что клетки вируса попадают в кишечник. А богатые пищевыми волокнами продукты способны нивелировать негативный эффект и помогут избежать осложнений.