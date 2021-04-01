Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

Врачи нашли способ наладить работу ЖКТ при COVID-19

Стелла Шмель
16 минут назад
Ученые из Бразилии обнаружили, что продукты, богатые пищевыми волокнами, положительно влияют на состояние организма пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в научном журнале Gut Microbes и пресс-релизе MedicalXpress.
Как выяснили специалисты, около половины все пациентов с коронавирусом страдают расстройствами работы ЖКТ. Это происходит из-за того, что клетки вируса попадают в кишечник. А богатые пищевыми волокнами продукты способны нивелировать негативный эффект и помогут избежать осложнений.
Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители