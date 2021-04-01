Выявлен способ избежать осложнений при коронавирусе

Известно, что до 50 процентов пациентов с COVID-19 испытывают желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея, рвота и боли в животе. Такие симптомы также выявляются в 17,6 процента тяжелых случаев. Они частично связаны с проникновением вирусов в клетки кишечника, что приводит к нарушению их нормальных функций. Кроме того, инфекция влияет на микробиоту кишечника и снижает количество бактерий, которые выделяют короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA) путем ферментации пищевых волокон.