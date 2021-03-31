Лор рассказал, как вернуть обоняние после коронавируса

Он пояснил, что помочь с возвращением обоняния может врач, но в некоторых случаях пациенты советуют справиться самостоятельно. Зайцев посоветовал тренировать рецепторы обоняния, ежедневно вдыхая разные запахи. Лучше всего для этого подойдут эфирные масла.

Лор отметил, что необходимо как можно раньше возвращать обоняние человеку, так как у него может развиться депрессия на фоне отсутствия запахов и вкусов. Кроме того, это опасно тем, что он не сможет почувствовать запах газа или дыма в доме в случае аварийной ситуации.