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Лор рассказал, как вернуть обоняние после коронавируса

Елизавета Назарова
1 час назад
Врач рассказал, в каких случаях можно вернуть обоняние после коронавируса и как это сделать. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на лор-врача высшей категории, кандидата медицинских наук Владимира Зайцева.
Он пояснил, что помочь с возвращением обоняния может врач, но в некоторых случаях пациенты советуют справиться самостоятельно. Зайцев посоветовал тренировать рецепторы обоняния, ежедневно вдыхая разные запахи. Лучше всего для этого подойдут эфирные масла.
"Очень хорошо в этом вопросе помогает запах базилика. В специальных салонах ароматерапии можно купить небольшой флакон эфирного масла базилика и "слушать" запах по несколько вдохов 3-4 раза в день"
Лор отметил, что необходимо как можно раньше возвращать обоняние человеку, так как у него может развиться депрессия на фоне отсутствия запахов и вкусов. Кроме того, это опасно тем, что он не сможет почувствовать запах газа или дыма в доме в случае аварийной ситуации.
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