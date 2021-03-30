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Как восстановить обоняние и легкие после COVID-19

Даня Виттиг
1 час назад
Коронавирус — это главная болезнь последних лет. Но если в 2020 году всех интересовало, как избежать заражения, то в 2021 году людей начала интересовать реабилитация. "Рамблер" собрал основные советы, как восстановить легкие и обоняние после COVID-19.
Как восстановить обоняние и легкие после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Восстановление лёгких

При тяжёлой форме вирусной пневмонии лёгкие теряют до 70% жизненной ёмкости. Опасность возникновения фиброза, что может привести к дыхательной недостаточности. С помощью методов реабилитации можно исключить или уменьшить формирование фиброза.
Начать стоит с дыхательных практик, которые могут увеличить объем легких. Самый простой способ — петь, надувать шарики, медленно вдыхать до предела и медленно выдыхать. Врачи также советуют делать ингаляции или проходить физиотерапию на базе поликлиник.
Пока вы находитесь в городе, необходимо много ходить, заниматься йогой, давать себе небольшую физическую нагрузку. За пределами города лучше отдать предпочтение отдыху в горах или на море. В горах легкие работают лучше из-за низкого давления. А морской воздух содержит в себе частицы йода и соли, которые помогают очистить дыхательные пути.

Восстановление обоняния

Самое распространенное последствие коронавируса — это потеря или изменения обоняния. Ощущение запахов и вкусов может не возвращаться к пациентам до полугода.
Врачи советуют вдыхать ароматические вещества 2-8 раз в день. Обычно используют эфирные масла розы, эвкалипта, лимона, гвоздики.
Достаточно нанести несколько капель разных масел на ватные диски и поочередно вдыхать через нос в течение нескольких минут. Стимуляция пахучими веществами поможет вам восстановиться.
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