В Минздраве сообщили о возможной третьей волне COVID-19 в России

За весь период пандемии в России выявили более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 98 тысяч из них - с летальным исходом. Выздоровели более 4,1 млн человек. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.