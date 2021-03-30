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В Минздраве сообщили о возможной третьей волне COVID-19 в России

Газета.Ru
4 часа назад
Показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса, сообщила заместитель главы российского Министерства здравоохранения Татьяна Семенова. Ее слова приводит ТАСС.
"Сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции",
— заявила замминистра.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нежелание россиян вакцинироваться от коронавируса. По его словам, это связано с национальными особенностями.
За весь период пандемии в России выявили более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 98 тысяч из них - с летальным исходом. Выздоровели более 4,1 млн человек. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Коронавирус,Татьяна Семенова,Дмитрий Песков,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,ИТАР-ТАСС,
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