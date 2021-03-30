В реанимациях Франции не осталось мест из-за коронавируса

Во Франции практически не осталось мест в отделениях реанимации: в данный момент там более 4,9 тысячи человек, зараженных COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

В тяжелом состоянии находятся 4974 пациента. Эти показатели выше пика, зафиксированного в ноябре 2020 года: по данным на 16 ноября, в реанимациях страны находилось 4419 человек.

Врачи обращают внимание на то, что каждые сутки число больных в палатах интенсивной терапии увеличивается вдвое по сравнению с предыдущим днем. Медики опасаются, что в скором времени больницам придется отказывать пациентам, особенно в клиниках Парижа и столичных пригородов:

«Ситуация кризисная... От числа новых заражений зависит, хватит ли мест в палатах интенсивной терапии в будущем»,

- рассказал Associated Press доктор больницы города Невера Жак Баллу.