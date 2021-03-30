Вакцины сочли бесполезными для новых мутаций коронавируса

Всего исследователи опросили 77 экспертов-эпидемиологов и вирусологов из 28 стран. Большая часть экспертов — две трети опрошенных — рассказали, что из-за появления новых штаммов инфекции препараты могут оказаться бесполезными уже через год. По мнению трети респондентов, новые вакцины понадобятся миру через девять месяцев.

Эксперты считают, что там, где уровень вакцинации будет низким, новые штаммы коронавируса будут устойчивее к действию препаратов. «Не вакцинировав весь мир, мы допустим появление все новых и новых мутаций, в результате чего могут возникнуть штаммы, имеющие устойчивость к сегодняшним вакцинам. Чтобы с ними справиться, понадобится делать новые прививки», — подчеркнул доцент кафедры эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсальвес. В частности, он напомнил, что не все бедные страны получают достаточно вакцин: речь даже о тех, кто входит в программу помощи COVAX.