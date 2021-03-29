Названы частые проявления постковидного синдрома

Специалист отметила, что чаще всего пациенты жалуются на сохраняющийся кашель, одышку и другие проблемы с дыханием. Кроме того, часто замечаются повышенная утомляемость, когнитивные проблемы, к примеру, ухудшение памяти и мыслительной деятельности, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой.