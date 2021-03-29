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Названы частые проявления постковидного синдрома

News.ru
4 часа назад
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная назвала самые частые проявления постковидного синдрома.
Специалист отметила, что чаще всего пациенты жалуются на сохраняющийся кашель, одышку и другие проблемы с дыханием. Кроме того, часто замечаются повышенная утомляемость, когнитивные проблемы, к примеру, ухудшение памяти и мыслительной деятельности, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Ряд пациентов жалуются на чувство жжения в груди, головную и мышечные боли, головокружение, — добавила Пшеничная.
Она также подчеркнула, что нередко у пациентов сохраняется повышенная температура на уровне 37–37,5 градуса. Её слова приводит KP.RU.
Коронавирус,Роспотребнадзор,Комсомольская правда,
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