ВОЗ установила наиболее вероятный сценарий происхождения коронавируса

Наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна», передает Associated Press со ссылкой на попавший в его распоряжение черновик итогового совместного исследования специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также центр по контролю и профилактике заболеваний.

Associated Press отмечает, что получило в понедельник почти окончательную версию доклада от базирующегося в Женеве дипломата одной из стран-членов ВОЗ. Пока не известно, могут ли быть внесены еще какие-то изменения в финальный отчет до его публикации, передает РИА «Новости»

Исследователи перечислили четыре сценария возникновения коронавируса в порядке их вероятности. Они пришли к выводу, что передача вируса через второе животное весьма вероятна. Прямую передачу вируса от летучих мышей человеку они оценили как вероятный сценарий, а распространение вируса через пищевые продукты является, по мнению экспертов, возможным, но маловероятным.

Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей. Однако, как утверждается в черновом варианте отчета, «эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».

Результаты исследования «были в основном такими, как и ожидалось, и оставили многие вопросы без ответа». По его данным, команда экспертов предложила дальнейшие исследования во всех областях, кроме гипотезы лабораторной утечки.

Ранее в пятницу глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что доклад по визиту в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса полностью написан, эксперты рассчитывают его выпустить в ближайшие дни.