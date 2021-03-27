Немецкий журналист объяснил, зачем ЕС срочно необходим «Спутник V»

Все больше стран планируют закупить партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По мнению журналиста немецкой газеты Матиаса Брюггмана, Германии стоит поторопиться.

Третьей причиной является то, что в борьбе с пандемией смертельного заболевания хороши все способы, которые помогают выработать массовый иммунитет.