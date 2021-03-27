Немецкий журналист объяснил, зачем ЕС срочно необходим «Спутник V»

«То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика», - напоминает он на страницах издания Handelsblatt.
«В случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой "Спутника V", а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне», - заключает автор.