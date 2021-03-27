Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

Немецкий журналист объяснил, зачем ЕС срочно необходим «Спутник V»

Даня Виттиг
3 часа назад
Все больше стран планируют закупить партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По мнению журналиста немецкой газеты Матиаса Брюггмана, Германии стоит поторопиться.
По его мнению, закупка препарата сможет разрядить напряженность в отношениях между Кремлем и ЕС, во-вторых, многие жители Европы доверяют президенту Владимиру Путину больше, чем местным политикам и потому хотят прививаться именно «Спутником V».
«То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика», - напоминает он на страницах издания Handelsblatt.
Третьей причиной является то, что в борьбе с пандемией смертельного заболевания хороши все способы, которые помогают выработать массовый иммунитет.
«В случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой "Спутника V", а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне», - заключает автор.
Коронавирус,Видео,Владимир Путин,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители