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Телеведущая пожаловалась на редкий симптом коронавируса

Даня Виттиг
2 часа назад
Шотландская телеведущая Энни Макгуайр сообщила, что заразилась COVID-19 после вакцинации. Помимо этого, у нее обнаружили редкий симптом коронавируса. Об этом сообщает Daily Record.
Телеведущая пожаловалась на редкий симптом коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Макгуайр отметила, что из-за болезни у нее появились проблемы с языком. Он отек и побелел, начал болеть, стало тяжело говорить.
Врачи сказали, что у нее «ковидный язык» — редкий симптом, на который жалуется небольшая часть заразившихся людей.
Скорее всего, ведущая подхватила болезнь от своего сына, который ходит в детский сад. Муж тоже подхватил COVID-19, но необычный синдром проявился только у нее.
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