Телеведущая пожаловалась на редкий симптом коронавируса

Шотландская телеведущая Энни Макгуайр сообщила, что заразилась COVID-19 после вакцинации. Помимо этого, у нее обнаружили редкий симптом коронавируса. Об этом сообщает Daily Record.

Макгуайр отметила, что из-за болезни у нее появились проблемы с языком. Он отек и побелел, начал болеть, стало тяжело говорить.

Врачи сказали, что у нее «ковидный язык» — редкий симптом, на который жалуется небольшая часть заразившихся людей.