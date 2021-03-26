В России создали аппарат жидкостной вентиляции легких

Генеральный директор холдинга «Швабе»Алексей Патрикеев заявил, что в России создали аппарат для жидкостной вентиляции легких. Он может быть использован для терапии больных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, сейчас специалисты дорабатывают экспериментальный образец аппарата, после чего ученые приступят к клиническим исследованиям метода жидкостного дыхания.
Директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова академик РАН Геннадий Сухих отметил, что жидкостное дыхание может быть использовано для лечения респираторного дистресс-синдрома, вызванного острым поражением легких.