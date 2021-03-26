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В России создали аппарат жидкостной вентиляции легких

Даня Виттиг
2 часа назад
Генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев заявил, что в России создали аппарат для жидкостной вентиляции легких. Он может быть использован для терапии больных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
В России создали аппарат жидкостной вентиляции легких
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По его словам, сейчас специалисты дорабатывают экспериментальный образец аппарата, после чего ученые приступят к клиническим исследованиям метода жидкостного дыхания.
Директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова академик РАН Геннадий Сухих отметил, что жидкостное дыхание может быть использовано для лечения респираторного дистресс-синдрома, вызванного острым поражением легких.
Коронавирус,Алексей Патрикеев,Швабе,РАН,
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