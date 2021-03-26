Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

Доктор Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам

Lenta.ru
24 минуты назад
Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет опасающимся вакцинации от коронавируса россиянам. Его слова приводит «Московский Комсомолец».
Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам
Фото: Владимир Песня / РИА НовостиВладимир Песня / РИА Новости
Доктор напомнил, что молодые люди не болеют тяжело и чаще являются переносчиками, а «люди 60 плюс» вакцинацией «спасают себе жизнь». Реакция на прививку у пожилых, по его словам, никак не отличается от реакции у молодых людей, а вакцинация переносится «очень хорошо».
«Поэтому тем, кто боится делать прививку, я могу дать совет. А вы не боитесь заболеть? А вы не боитесь умереть? Оставить своих родных без вас, не увидеть внуков, правнуков? Вот этого надо бояться. Принципы работы этих вакцин известны многие-многие десятилетия. На основе этой платформы вакцины делаются давно и успешно применяются»,
— пояснил Мясников.
По его словам, широкая вакцинация показывает, что «изначально специалисты были правы», так как побочных явлений просто нет. Также врач добавил, что наличие хронических заболеваний является не противопоказанием, а «строгим показанием к вакцинации».
«Здоровый человек поболеет и оклемается, а человек с хроническими заболеваниями может и умереть»,
— заключил он.
Коронавирус,Александр Мясников,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители