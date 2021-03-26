Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам

Доктор напомнил, что молодые люди не болеют тяжело и чаще являются переносчиками, а «люди 60 плюс» вакцинацией «спасают себе жизнь». Реакция на прививку у пожилых, по его словам, никак не отличается от реакции у молодых людей, а вакцинация переносится «очень хорошо».