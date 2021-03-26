Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам

Доктор напомнил, что молодые люди не болеют тяжело и чаще являются переносчиками, а «люди 60 плюс» вакцинацией «спасают себе жизнь». Реакция на прививку у пожилых, по его словам, никак не отличается от реакции у молодых людей, а вакцинация переносится «очень хорошо».
По его словам, широкая вакцинация показывает, что «изначально специалисты были правы», так как побочных явлений просто нет. Также врач добавил, что наличие хронических заболеваний является не противопоказанием, а «строгим показанием к вакцинации».