Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых=

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице РФ стабильна. Однако стало фиксироваться больше заражений и госпитализаций среди пожилых граждан.

Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стала среди пожилого населения, — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин отметил, что у большинства горожан в возрасте нет противопоказаний для вакцинации. Мэр подчеркнул, что прививка является «спасением» для этой категории населения.