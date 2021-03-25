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Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых=

News.ruиещё 2
5 часов назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице РФ стабильна. Однако стало фиксироваться больше заражений и госпитализаций среди пожилых граждан.
Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стала среди пожилого населения, — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».
Собянин отметил, что у большинства горожан в возрасте нет противопоказаний для вакцинации. Мэр подчеркнул, что прививка является «спасением» для этой категории населения.
За последние сутки в Москве выявили 1787 новых случаев COVID-19. За всё время пандемии в столице отмечено 1 017 309 случаев при 16 337 летальных исходах.
Коронавирус,Сергей Собянин,
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