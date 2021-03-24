Новый штамм коронавируса обнаружили в соседней с Россией стране

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы среди студентов города Турку, расположенного на юго-западе страны. Отмечается, что новый штамм может быть более заразным, что объяснило бы прирост случаев в городе. Однако никому из тех, кто им заразился, не понадобилась госпитализация. Новая разновидность вируса напоминает по характеристикам южноафриканскую, однако из-за наличия в ней новых мутаций ученые предполагают, что речь может идти о новом штамме.