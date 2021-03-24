Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что самым трудным в процессе вакцинирования от коронавируса оказалось не создание вакцины, а привлечение россиян к записи на прививку. В беседе с ведущим Владимиром Соловьевым на YouTube он возмутился нежеланием жителей страны защитить себя от вируса.

«Самым трудным оказалось убедить их. Мы с тобой сколько говорили про антивакцинаторов. Но сейчас я не очень понимаю, что происходит, особенно не понимаю бездействие людей из группы риска», — отметил специалист.

По словам доктора, он общался с людьми по поводу вакцинации, встретив достаточно сильную негативную позицию в отношении прививки. «Там была женщина 65 лет. Говорила, что ни разу в жизни не делала ни одной вакцины, не будет, боится», — вспомнил Мясников.

Он заметил, что пытался объяснить пациентке, но столкнулся с нежеланием женщины рассмотреть его мнение. «Понимаешь, вот стена. Сказал, что ее близкий родственник с онкологией умер от ковида, ее возраста. Разве не понимает рисков, чего конкретно бояться? Ответа от нее не было, а в глазах недопонимание», — уточнил врач.

Мясников также констатировал, что некоторые врачи рекомендуют людям не делать прививку, несмотря на наличие хронических заболеваний, которые могут стать отягчающим фактором при коронавирусе и привести к протеканию инфекции в тяжелой форме. «Еще меня, конечно, убивает, как делают многие врачи. Говорят, что лучше не делать [прививку от коронавируса], если хроническое заболевание. Если у тебя ревматоидный артрит или онкология нефатальная или еще что-то подобное, то надо делать. И в первую очередь», — заключил специалист.