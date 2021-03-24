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Российские ученые выделили южноафриканский штамм COVID-19

Lenta.ruиещё 18
7 часов назад
Специалисты научного центра «Вектор» выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.
«Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S»,
— отмечается в сообщении.
Полученный вирусный изолят направили в Государственную коллекцию вирусов. Исследования продолжатся. В ближайшее время ученые начнут исследование эффективности нейтрализации данного варианта COVID-19 сыворотками переболевших коронавирусом и привитых российским вакцинами.
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