Российские ученые выделили южноафриканский штамм COVID-19

Полученный вирусный изолят направили в Государственную коллекцию вирусов. Исследования продолжатся. В ближайшее время ученые начнут исследование эффективности нейтрализации данного варианта COVID-19 сыворотками переболевших коронавирусом и привитых российским вакцинами.