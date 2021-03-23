Ученые научились прогнозировать риск смерти при COVID-19 по истории болезни

Ученые из США и Австрии научились определять вероятность смерти от COVID-19 по истории болезни пациента. Об этом авторы исследования написали в научном журнале Nature.

Оценка вероятности летального исхода происходит на основе данных о предыдущих заболеваниях, которые перенес человек. Расчет производит созданная учеными компьютерная модель. При разработке программы были использованы 16,7 тысячи электронных медкарт пациентов. После обработки данных медкарт и анализа полученных сведений ученые выявили 46 заболеваний, которые в той или иной степени влияют на выздоровление после заболевания новой коронавирусной инфекции.