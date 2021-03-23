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Врач перечислил способы восстановить сосуды после коронавируса

Lenta.ruиещё 6
1 час назад
Существует несколько способов восстановления сосудов после перенесенного коронавируса. Их в разговоре с радио Sputnik перечислил врач-терапевт Георгий Сапего.
По его словам, волшебной таблетки для решения этой проблемы не существует. Например, не стоит рассчитывать на какие-то специальные сосудистые препараты. «Нет никаких специальных средств для восстановления сосудов. Не нужно пытаться укрепить их какими-то снадобьями», — сказал медик.
При этом соблюдение нескольких правил помогут кровеносной системе мягко пройти период восстановления. В первую очередь, не рекомендуется пить аспирин, ибупрофен и аналогичные противовоспалительные препараты без консультации с врачом, поскольку это может спровоцировать кровотечения. Питаться желательно разнообразно, пятью порциями овощей и фруктов в день для восполнения витаминов. Также Сапего посоветовал отказаться от курения и давать организму физическую нагрузку.
Для тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме и у которых нарушилась свертываемость крови и развилось глубокое воспаление сосудов, есть отдельные рекомендации. Таким пациентам после выписки из стационара могут назначить медикаменты для предупреждения тромбоза. Если такие лекарства прописали, необходимо особенно беречь сосуды от возможных повреждений и повышенного артериального давления. Надо правильно принимать медикаменты от давления, желательно не заниматься контактными видами спорта.
Ранее главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина сообщила, что последствия коронавируса похожи на поражающий все внутренние органы системный васкулит, поскольку вирус воздействует на эндотелий сосудов.
Коронавирус,ИА Sputnik,
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