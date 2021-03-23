Врач перечислил способы восстановить сосуды после коронавируса

Существует несколько способов восстановления сосудов после перенесенного коронавируса. Их в разговоре с радио Sputnik перечислил врач-терапевт Георгий Сапего.

По его словам, волшебной таблетки для решения этой проблемы не существует. Например, не стоит рассчитывать на какие-то специальные сосудистые препараты. «Нет никаких специальных средств для восстановления сосудов. Не нужно пытаться укрепить их какими-то снадобьями», — сказал медик.

При этом соблюдение нескольких правил помогут кровеносной системе мягко пройти период восстановления. В первую очередь, не рекомендуется пить аспирин, ибупрофен и аналогичные противовоспалительные препараты без консультации с врачом, поскольку это может спровоцировать кровотечения. Питаться желательно разнообразно, пятью порциями овощей и фруктов в день для восполнения витаминов. Также Сапего посоветовал отказаться от курения и давать организму физическую нагрузку.

Для тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме и у которых нарушилась свертываемость крови и развилось глубокое воспаление сосудов, есть отдельные рекомендации. Таким пациентам после выписки из стационара могут назначить медикаменты для предупреждения тромбоза. Если такие лекарства прописали, необходимо особенно беречь сосуды от возможных повреждений и повышенного артериального давления. Надо правильно принимать медикаменты от давления, желательно не заниматься контактными видами спорта.