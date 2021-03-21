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Гинцбург оценил выработку антител у переболевших 

Lenta.ru и ещё 4 49 минут назад
Гинцбург оценил выработку антител у переболевших
Фото: Lenta.ru
Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом. Он поделился статистическими данными в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Среди переболевших [COVID-19] — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20 процентов не вырабатывают защитных антител», — сказал Гинцбург.

Он также порекомендовал данной категории граждан привиться от коронавируса для гарантированного развития иммунитета к инфекции.
Говоря о работе вакцин, созданных по идентичному принципу доставки генетического материала в клетки, что и «Спутник V», директор центра имени Гамалеи заявил, что нет оснований полагать, что они будут неэффективны против новых штаммов коронавируса.
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Коронавирус , Александр Гинцбург
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