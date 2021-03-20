Врач спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 в России

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков считает, что в середине апреля в России может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Об этом он сказал в интервью радио Sputnik.

Медик отметил, что в РФ имеются все предпосылки к "третьей" волне COVID-19, однако рост заболеваемости будет без выраженного пика из-за противоэпидемических мероприятий, которые есть в стране.

"Будет так же, как в первые две волны: пологий рост, стабилизация и пологий спуск",

— считает Тимаков.

Он выразил мнение, что риски подъема "третьей" волны увеличиваются, в том числе связаны с непониманием гражданами того факта, что расслабляться рано.

"Это опасно из-за большого количества контактов без снижения вирус-нагрузки. Те же самые маски 50% людей перестали использовать. Это предпосылки к тому, что может начаться рост заболеваемости",

— сказал Евгений Тимаков.

Специалист спрогнозировал, что примерно через месяц, в середине апреля может случиться рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам инфекциониста, российская система здравоохранения полностью готова к росту заболеваемости, подготовлены протоколы лечения, койко-места, оборудование и человеческие ресурсы. Также он указал, что индекс передачи коронавируса будет не такой большой, поскольку в России частично сформирован популяционный иммунитет.

Ранее Тимаков заявлял, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется к лету.