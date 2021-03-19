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В ЕС объявили о третьей волне коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
В ЕС объявили о третьей волне коронавируса
Фото: Lenta.ru
В ЕС объявили о начале третьей волны пандемии COVID-19. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант, ее цитирует РИА Новости.

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», — призналась она.

Представитель ЕК отметила, что в разных странах темпы распространения коронавируса отличаются. Тем не менее она призвала ускорить процесс вакцинации.
Ранее в Европе заявили о нехватке вакцин для предотвращения третьей волны пандемии COVID-19. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассказал, что пока рано ослаблять противовирусные меры и, возможно, их придется наоборот усилить из-за роста заболеваемости. Даже если поставки вакцин в ЕС стабилизируются, на вакцинацию всех групп риска уйдет не меньше нескольких недель.
По последним данным, в мире более 121 миллиона зараженных коронавирусом, 2,7 человек миллиона скончались.
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Коронавирус , Йенс Шпан , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости
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