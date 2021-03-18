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Переболевших COVID-19 россиян предупредили об опасности гриппа 

Lenta.ru и ещё 5 7 часов назад
Переболевших COVID-19 россиян предупредили об опасности гриппа
Фото: РИА Новости
Вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев предупредил в интервью радио Sputnik переболевших коронавирусом россиян об опасности гриппа.
По его словам, если человек уже переболел COVID-19 и течение болезни было тяжелым, то в случае его последующего заражения гриппом это может оказать свое влияние.

«Любое заболевание, даже если человек потом корью заболеет, он тяжелее это перенесет, так всегда бывает», — пояснил специалист.

При этом вирусолог считает, что гораздо легче грипп перенесут привитые от него россияне.

«Привитые болеют гораздо легче, если болеют в принципе. Вакцина, к сожалению, не дает стопроцентной защиты», — сказал Зверев.

Он также напомнил, что тяжелее переносят как грипп, так и коронавирус люди с хроническими заболеваниями.
Вместе с тем специалист заявил, что в России сейчас фиксируется очень мало случаев гриппа. По его словам, это объясняется закрытыми границами и профилактическими мерами против коронавируса, в том числе ношением защитных масок.
Ранее главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов заявил, что смертность при коронавирусе и гриппе составляет около 17 процентов. Кроме того, он сравнил необходимость лечения в реанимации у пациентов с коронавирусом и гриппом. У последних она составляет 61 процент, тогда как у больных COVID-19 — 14 процентов.
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Коронавирус , Виталий Зверев , Сергей Бойцов , Минздрав РФ , РАН , ИА Sputnik
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