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Попова объяснила мутации коронавируса 

Lenta.ru и ещё 9 43 минуты назад
Попова объяснила мутации коронавируса
Фото: Lenta.ru
Коронавирус приспосабливается к организму человека и поэтому мутирует. Это объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24». Ее слова приводит РИА Новости.
Она уточнила, что большое количество мутаций не имеет особого значения для свойств вируса. Попова добавила, что выявленные изменения предстоит изучить, однозначного ответа об их влиянии на эпидемиологический процесс пока нет.
Роспотребнадзор с высокой настороженностью относится к британскому, южноафриканскому и бразильскому штаммам коронавируса. В связи с этим ведомство контролирует их присутствие в России, так как потенциально они могут влиять на эпидпроцесс.
Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что новые штаммы появляются в России с людьми, посещавшими зарубежные страны. Два случая случая выявления южноафриканского штамма были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южно-Африканскую Республику, а в другом — Занзибар. Британский штамм чаще всего привозят из ОАЭ, Дубая и Европы.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости
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