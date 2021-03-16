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В Минздраве оценили угрозу южноафриканского штамма коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Минздраве оценили угрозу южноафриканского штамма коронавируса
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Российские вакцины от коронавируса работают в отношении и южноафриканского, и британского штаммов, поэтому тем, кто не переболел COVID-19 следует сделать прививку, чтобы обезопасить себя от болезни, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя обнаружение в России нового штамма коронавируса.
В Роспотребнадзоре сообщили, что российские медики выявили в стране южноафриканский штамм коронавируса. На данный момент известно о двух случаях заболевания им. По словам ученых, он на 50% заразнее других вариантов коронавируса и может быть более устойчив к антителам.

«Во-первых, российские вакцины работают в отношении и южноафриканского, и британского штаммов коронавируса. Поэтому люди, которые вакцинировались, в целом должны чувствовать себя сравнительно спокойно. Антитела, которые вырабатываются к коронавирусу будут защищать и непосредственно от нового варианта — больших опасений по этому поводу нет»,

— говорит Козлов.
То есть для того, чтобы избежать заражения, врач настоятельно рекомендует не переболевшим коронавирусом вакцинироваться.

«Переболевшие, у которых есть антитела, также не должны заразиться новым штаммом. Почему говорю, что «не должны», потому что стопроцентную гарантию дать никогда нельзя. Но по тем данным, которые мы имеем сегодня, возможность заражения тех, кто уже переболел COVID, маловероятна»,

— уверен микробиолог.
Врач также заверил, что нового штамма абсолютно не стоит бояться, поскольку это просто новый вариант вируса. «Вирус просто мутирует и появляется новый вариант. Он хочет адаптироваться в новой для себя реальности, как и любое живое существо. Но в целом, коронавирус, к счастью, является менее мутабельным по сравнению с вирусом гриппа», — поясняет собеседник.
По его словам, единственное, что нужно делать в этой ситуации ученым — это установить эпидемиологическое наблюдение за новыми штаммами, тогда народ будет в безопасности.
В начале марта президент Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.
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Коронавирус , Роман Козлов , Владимир Путин , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Деловая газета "Взгляд"
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