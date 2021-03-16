Новый штамм коронавируса, способный «обманывать» тесты, обнаружили на северо-западе Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на минздрав страны.

Новую мутацию коронавируса нашли у восьми людей в регионе Бретань. По словам властей, новый штамм не является более заразным и не приводит к более тяжелому течение болезни.

Особенность этой разновидности вируса предположительно состоит в том, что его сложнее вычислить с помощью обычных ПЦР-тестов. В частности, у лиц, зараженных этим штаммом, наблюдались симптомы заболевания, однако мазки из носоглотки дали отрицательные результаты. Для диагностирования заражения этой разновидностью вируса могут понадобиться анализы крови и ПЦР-тесты образцов из нижних дыхательных путей.