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Обманывающий тесты штамм коронавируса обнаружили во Франции

Lenta.ru
1 час назад
Новый штамм коронавируса, способный «обманывать» тесты, обнаружили на северо-западе Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на минздрав страны.
Новую мутацию коронавируса нашли у восьми людей в регионе Бретань. По словам властей, новый штамм не является более заразным и не приводит к более тяжелому течение болезни.
Особенность этой разновидности вируса предположительно состоит в том, что его сложнее вычислить с помощью обычных ПЦР-тестов. В частности, у лиц, зараженных этим штаммом, наблюдались симптомы заболевания, однако мазки из носоглотки дали отрицательные результаты. Для диагностирования заражения этой разновидностью вируса могут понадобиться анализы крови и ПЦР-тесты образцов из нижних дыхательных путей.
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