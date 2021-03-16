"Давно пора было жестко закрыться": что думают о третьей волне в Европе

Эксперты сообщают, что в Европе началась третья волна коронавируса. В многих странах растет заболеваемость и повторно вводятся ограничения. Вирусологи говорят, что это произошло из-за появления новых штаммов коронавируса и медленного темпа вакцинации населения. "Рамблер" пытается разобраться, что происходит.

В Германии и Австрии уже заявили о наступлении третьей волны. Заболеваемость действительно растет, а в больницы попадает больше людей с тяжелым течением заболевания.

"Мы находимся в начале третьей волны и должны приложить все силы, чтобы замедлить рост заболеваемости. Тогда мощностей отделений интенсивной терапии хватит на всех. Прошлая осень не должна повториться", — заявил Министр здравоохранения Австрии.

В некоторых странах третья волна уже начала проходить тяжелее, чем первые две. Это происходит в Молдове. Жители Кишинева жалуются, что в столице многие люди не соблюдают ограничительные меры. Это касается запрета на работу баров и ресторанов после 10 вечера и ношения масок и перчаток.

"Врачи изнемогают, умирают сами, умирают пациенты. В больницах пациенты за кислородную маску дерутся, а тут нам танцульки подавай", "Никого не смущает, что твориться в общественном транспорте? А в маркетах и других публичных местах?", "Давно пора было жёстко закрыться, а не бабушек с укропом гонять", — пишут жители Молдовы. (Прим. ред — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

При этом жители Германии, сидящие на карантине с осени, недоумевают, почему в стране наблюдается рост заболеваемости.

"Похоже в Германии начинается третья волна, хотя тут жесткий карантин с ноября и мы из него даже и не выходили. Какого черта?", "Для вас третья волна означает то, что вы не сможете постричься и вам будет скучно дома. Для меня это значит, что скоро опять начнется работа, где будут только свидетельства о смерти и убитые горем люди. Я так больше не могу", "Да, пришла третья волна. Заболеваемость неуклонно растет. Сегодня кривая делает еще один изгиб вверх", — делятся мнением жители Германии.

В Италии боятся повторения прошлой весны, когда в реанимациях и больницах не хватало мест на всех. Поэтому в половине регионов страны ужесточили ограничения перед Пасхой. В религиозных праздник в стране объявят полный общенациональный локдаун.