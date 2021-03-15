Вирусолог предрек новый подъем заболеваемости COVID в РФ

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский
заявил, что новый подъём заболеваемости коронавирусом в России всё ещё возможен, несмотря на вакцинацию населения.
Тем не менее специалист считает, что новый подъём будет мягче предыдущих.
Есть, по крайней мере, шансы, что будет подъём, но я не жду, что он будет таким, как был прошедшей осенью, помягче, — сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что большинство россиян уже имеют иммунитет к коронавирусу либо перенеся патоген, либо сделав прививку от него. Учёный пояснил, что такое развитие ситуации будет «сглаживать кривую» заболеваемости.
В течение прошедших суток медицинские специалисты выявили на территории России 9437 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За последние 24 часа из больниц в РФ по выздоровлении выписали 8447 пациентов, скончались 404 человека с COVID-19.