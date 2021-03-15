Вирусолог предрек новый подъем заболеваемости COVID в РФ

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил, что новый подъём заболеваемости коронавирусом в России всё ещё возможен, несмотря на вакцинацию населения.

Тем не менее специалист считает, что новый подъём будет мягче предыдущих.

Есть, по крайней мере, шансы, что будет подъём, но я не жду, что он будет таким, как был прошедшей осенью, помягче, — сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что большинство россиян уже имеют иммунитет к коронавирусу либо перенеся патоген, либо сделав прививку от него. Учёный пояснил, что такое развитие ситуации будет «сглаживать кривую» заболеваемости.