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Третья волна коронавируса обрушилась на Европу 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Третья волна коронавируса обрушилась на Европу
Фото: Lenta.ru
Третья волна коронавируса обрушилась на Европу. Во вспышке заболеваемости винят новые мутации вируса и вялотекущую кампанию по вакцинации населения, передает газета The Guardian.
Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах.
В Германии фактически признали наступление третьей волны в связи со скачком заболеваемости, а в Италии ввели жесткие ограничения, опасаясь повторения трагичных событий прошлой весны. Ситуация весьма тревожна и в столичном регионе Франции: по словам министра здравоохранения страны, каждые 12 минут в отделение интенсивной терапии попадает еще один парижанин. Рекордные суточные приросты также зафиксированы в Польше, Венгрии и Чехии.
Ранее президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер заявил, что третья волна коронавируса может ударить по Европе в ближайшее время. По его словам, если не будет привито достаточно людей, ограничения придется вернуть осенью.
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Коронавирус , Роберт Кох , The Guardian
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