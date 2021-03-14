Опубликованы данные по коронавирусу в России, актуальные на 14 марта 2021 года. В России выявлено 10 083 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб.

В России выявлено 10 083 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 395 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 232 человека.

По регионам страны статистика распределилась следующим образом:

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Также на сегодняшний день в России выявлено 4 390 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 090 летальных исходов, выздоровели 3 995 129 человек.