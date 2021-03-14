Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Опубликованы актуальные данные по статистике коронавируса 

Стелла Шмель 34 минуты назад
В России выявлено 10 083 новых случая коронавируса
Фото: depositphotos.com
Опубликованы данные по коронавирусу в России, актуальные на 14 марта 2021 года. В России выявлено 10 083 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб.
В России выявлено 10 083 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 395 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 232 человека.
По регионам страны статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
Также на сегодняшний день в России выявлено 4 390 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 090 летальных исходов, выздоровели 3 995 129 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что глава Центра Гамалеи объяснил, кому нельзя делать прививку от COVID-19.
Видео дня. «Бактерии-сладкоежки»: откуда берется кариес
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Привычки, которые гробят здоровье зубов
08:41
Привычки, которые гробят здоровье зубов
Болезни и лекарства
Почему инфаркт чаще случается у молодых
06:07
Почему инфаркт чаще случается у молодых
Болезни и лекарства
Почему так плохо во время похмелья
05:06
Почему так плохо во время похмелья
Наука
Почему постоянно хочется интимной близости
05:37
Почему постоянно хочется интимной близости
Наука
«Бактерии-сладкоежки»: откуда берется кариес
04:41
«Бактерии-сладкоежки»: откуда берется кариес
Наука
Самые странные вещи, найденные рентгеном
09:07
Самые странные вещи, найденные рентгеном
Наука
Кому грозит язва желудка
06:10
Кому грозит язва желудка
Болезни и лекарства
10 самых опасных вирусов в мире
06:13
10 самых опасных вирусов в мире
Наука
Что делать, если стреляет в ухе
06:08
Что делать, если стреляет в ухе
Болезни и лекарства
Год первому случаю COVID в России: каким он был
04:06
Год первому случаю COVID в России: каким он был
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение