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Россияне стали реже носить маски, хотя коронавирус никуда не ушел

Даня Виттиг
18 минут назад
Несмотря на коронавирус, в начале 2021 года россияне стали на 13% реже приобретать медицинские маски по сравнению с декабрём прошлого года.
Россияне стали реже носить маски, хотя коронавирус никуда не ушел
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Хотя в январе 2021 года россияне покупали маски в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. На 4% снизились покупки хлеба и на 20% — кремов для тела.
А вот спрос на детское питание, наоборот, увеличился на 6% относительно декабря.
Врачи предупреждают, что даже вакцинированный человек должен продолжать использовать средства индивидуальной защиты.
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