Россияне стали реже носить маски, хотя коронавирус никуда не ушел

Несмотря на коронавирус, в начале 2021 года россияне стали на 13% реже приобретать медицинские маски по сравнению с декабрём прошлого года.

Хотя в январе 2021 года россияне покупали маски в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. На 4% снизились покупки хлеба и на 20% — кремов для тела.

А вот спрос на детское питание, наоборот, увеличился на 6% относительно декабря.