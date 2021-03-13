Россия будет сильнее: в Европе ответили на негатив о вакцине «Спутник V»

В последнее время все обсуждают российскую вакцину и насколько она безопасна. Сербский министр инноваций Ненад Попович заявил, что информационная атака на «Спутник V» обречена на провал. Об этом сообщает ТАСС.

Попович назвал российский препарат «самой эффективной вакциной против коронавируса на свете». Министр подчеркнул, что те, кто готов нападать на вакцину, лишь помогают вирусу и ставят под угрозу жизни и здоровье людей.

«Россия выйдет из этого еще более сильной», — подчеркнул Попович.

До этого появилась информация со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что США вместе со своими союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V».