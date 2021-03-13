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Россия будет сильнее: в Европе ответили на негатив о вакцине «Спутник V»

Даня Виттиг
31 минуту назад
В последнее время все обсуждают российскую вакцину и насколько она безопасна. Сербский министр инноваций Ненад Попович заявил, что информационная атака на «Спутник V» обречена на провал. Об этом сообщает ТАСС.
Россия будет сильнее: в Европе ответили на негатив о вакцине «Спутник V»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Попович назвал российский препарат «самой эффективной вакциной против коронавируса на свете». Министр подчеркнул, что те, кто готов нападать на вакцину, лишь помогают вирусу и ставят под угрозу жизни и здоровье людей.
«Россия выйдет из этого еще более сильной», — подчеркнул Попович.
До этого появилась информация со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что США вместе со своими союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V».
При этом «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека.
Коронавирус,Ненад Попович,
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