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Беларусь столкнулась с «британским» штаммом коронавируса 

Стелла Шмель 1 час назад
Беларусь столкнулась с «британским» штаммом коронавируса
Фото: depositphotos.com
В Беларуси выявлено несколько случаев заражения "британским" штаммом COVID-19. Этот подвид коронавируса выявлен у путешественников, вернувшихся в страну из Польши, Египта и Украины. Об этом сообщили в Минздраве Беларуси.

"Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны",

— сказано в сообщении.

"В образцах выявлена делеция в 69 и 70 позициях гена S белка, характерная для «британского» варианта вируса. Результаты дополнительного секвенирования участка гена S белка в 4 пробах показали наличие аминокислотных замен в позициях N501Y, A570D, D614G, что также характерно для «британского» варианта вируса",

— отметила представитель пресс-службы Минздрава Елена Гасич.
Ранее "Рамблер" писал, что Италия вводит жесткий карантин на Пасху.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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