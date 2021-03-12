Беларусь столкнулась с «британским» штаммом коронавируса 

В Беларуси выявлено несколько случаев заражения "британским" штаммом COVID-19. Этот подвид коронавируса выявлен у путешественников, вернувшихся в страну из Польши, Египта и Украины. Об этом сообщили в Минздраве Беларуси.

"Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны",

— сказано в сообщении.

"В образцах выявлена делеция в 69 и 70 позициях гена S белка, характерная для «британского» варианта вируса. Результаты дополнительного секвенирования участка гена S белка в 4 пробах показали наличие аминокислотных замен в позициях N501Y, A570D, D614G, что также характерно для «британского» варианта вируса",