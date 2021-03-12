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ВОЗ одобрила третью вакцину против коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
ВОЗ одобрила третью вакцину против коронавируса
Фото: Lenta.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения вакцину, разработанную Janssen-Cilag — подразделением американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом организация сообщила в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«С каждым новым безопасным и эффективным инструментом для борьбы с COVID-19 мы становимся на шаг ближе к победе над пандемией»,

— заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава организации призвал правительства и фармацевтические компании наращивать производственные мощности и выполнять свои обязательства для того, чтобы доступ к препаратам получили люди во всех странах.
Препарат стал уже третьей вакциной, одобренной ВОЗ. 31 декабря организация одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech, а 15 февраля — вакцину шведско-британской компании AstraZeneca.
11 марта вакцину Johnson & Johnson одобрил Европейский лекарственный регулятор (ЕМА). Также эту вакцину одобрили в США, Канаде и Бахрейне, идут испытания в ЮАР. Главное отличие препарата Johnson & Johnson от конкурентов состоит в том, что для вакцинации нужны не две, а всего лишь одна доза.
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Коронавирус , ВОЗ , Pfizer , Johnson & Johnson
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