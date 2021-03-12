ВОЗ одобрила третью вакцину против коронавируса 

«С каждым новым безопасным и эффективным инструментом для борьбы с COVID-19 мы становимся на шаг ближе к победе над пандемией»,

— заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава организации призвал правительства и фармацевтические компании наращивать производственные мощности и выполнять свои обязательства для того, чтобы доступ к препаратам получили люди во всех странах.

Препарат стал уже третьей вакциной, одобренной ВОЗ. 31 декабря организация одобрила вакцину от Pfizer /BioNTech, а 15 февраля — вакцину шведско-британской компании AstraZeneca.