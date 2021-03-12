Как восстановиться после COVID-19: 4 правила 

Людям, переболевшим COVID-19, порой требуется еще несколько недель на восстановление сил. Медики уже не раз говорили о том, что вирус наносит удар не только по легким, но и по другим органам, а потому пренебрегать своим здоровьем, даже получив отрицательный тест, не стоит.

Подробнее о том, как заботиться о своем организме после COVID-19 — в материале "Рамблера".

Спите не меньше 8 часов

Согласно некоторым исследованиям, люди, которые отводят на сон меньше шести часов в сутки, погибают от любых проблем со здоровьем на 12% чаще тех, кто не пренебрегает полноценным сном. Вдобавок к этому, недосып провоцирует проблемы с памятью, понижает работоспособность и концентрацию внимания.

Ограничьте нагрузки

При поствирусном синдроме спорт и в целом активный образ жизни могут только ухудшить здоровье. Если вы вылечились от коронавируса, постарайтесь еще хотя бы две недели не перегружать себя умственно и физически.

Полноценно питайтесь

Как бы вам ни хотелось побаловать себя вредной пищей, старайтесь отдавать предпочтение сбалансированным здоровым блюдам, которые окажут положительное влияние на иммунитет. Пища — это строительный материал для организма, и очень важно, чтобы он был качественным.

Пейте больше жидкости

Как минимум, — 2,5 литра в день. В ход может пойти не только вода, но также чаи, свежевыжатые соки и супы. А вот от алкоголя в период восстановления лучше держаться подальше.