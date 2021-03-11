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В России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса

Даня Виттиг
32 минуты назад
За сутки в России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 11,4% не имели клинических проявлений болезни.
В России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Всего зафиксировано 459 летальных исходов, а полностью выздоровели 14 006 человек.
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В целом, на сегодняшний день в России выявлено 4 360 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 734 летальных исхода, выздоровели 3 959 533 человека.
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