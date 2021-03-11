За сутки в России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 11,4% не имели клинических проявлений болезни.

Всего зафиксировано 459 летальных исходов, а полностью выздоровели 14 006 человек.

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