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Немец прилетел с семьей в РФ ради «Спутника V» и поделился результатом

Lenta.ru
33 минуты назад
Сотрудник страховой компании Штефан Хайлеманн (Stefan Heilemann) из Германии прилетел с семьей в Россию ради вакцины «Спутник V» и поделился впечатлениями. Его историю рассказало немецкое издание Focus.
По словам Хайлеманна, российская вакцина — лучшая из всех существующих на сегодняшний день.
«Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника"», — объяснил немец.
Хайлеманн также рассказал о побочных эффектах после прививки, которую также сделали его жена и дети. Немец почувствовал себя разбитым и отметил повышенную температуру. Однако, по его словам, на следующий день все прошло.
В заключение Хайлеманн добавил, что жизнь в России сейчас приятнее, чем в Германии, имея в виду разницу в ограничительных мерах по борьбе с пандемией.
«Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться», — заверил он.
Ранее глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха Томас Мертенс расхвалил работу российских исследователей и ее результат — вакцину против коронавируса «Спутник V», которую, как он считает, скоро одобрят для использования в ЕС.
«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.
Коронавирус,Роберт Кох,ЕС,
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