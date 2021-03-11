Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил причины возникновения избыточной смертности на фоне распространения COVID-19. Об этом доктор высказался в эфире утреннего шоу телеведущего Владимира Соловьева , выпуск опубликован на YouTube

По словам Мясникова, ежегодно в мире умирало от 60 до 70 миллионов человек. Большинство смертей было связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией и заболеваниями легких. При этом новая болезнь, COVID-19, унесла около двух миллионов жизней по всему миру.

«До сих пор мы не определились со статистикой, потому что эти два миллиона жизней — это жизни людей, которые и так должны были умереть бы в ближайшее, скажем так, время», — заявил доктор.

Он подчеркнул, что в то же время на фоне борьбы с коронавирусом выросло количество смертей от других заболеваний.

«Это не должно удивлять, потому что в принципе идет война. Реальная война с закрытием границ, с комендантским часом, с запиранием людей, с ограничением свободы людей, с неоказанием медицинской помощи», — описал свое видение ситуации Мясников.

По его словам, во многих странах коронавирус разрушил привычную систему оказания медицинской помощи. В пример доктор привел США. По его словам, там на каждого умершего от COVID-19 приходится двое умерших от неоказания медицинской помощи, а каждый четвертый человек с инфарктом «не доезжает до больницы». Кроме того, доктор отметил, что из-за коронавируса «упустили раннюю диагностику онкологии».