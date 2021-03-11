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Роскачество оценило эффективность защиты масок от коронавируса

Lenta.ruиещё 18
26 минут назад
Ни одна медицинская защитная маска не гарантирует полную защиту от коронавируса, хотя отдельные виды не пропускают бактерии. Так изделия оценили в Роскачестве, которое исследовало основные типы масок совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), передает РИА Новости.
Были исследованы медицинские маски, в том числе одноразовые и многоразовые, а также средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2). Всего было проверено 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, а пять — в Китае.
По итогам эксперимента исследователи пришли к выводу, что все маски пропускают вирусы, ни одна не гарантирует стопроцентной защиты. Лучший результат показала нетканевая маска с вирусной проницаемостью 56,2 процента, худший — маска-респиратор KN95 FFP2, задерживающая менее 3 процентов вирусов. Низкую эффективность фильтрации среди протестированных масок показали тканевые, ни одна из них не рекомендована к использованию.
В Роскачестве добавили, что ни одна маска не может быть использована в «красных зонах» больниц, но подходит для бытового применения.
«Маска в первую очередь перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что снижает риск заразить других людей», — заявили эксперты.
Роскачество уточнило, что исследования проводились с семью микроорганизмами, включая стафилококк, который по форме и образу действия напоминает аэрозольные капли, через которые распространяется COVID-19.
Коронавирус,Федеральное медико-биологическое агентство,РИА Новости,
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