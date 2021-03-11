Роскачество оценило эффективность защиты масок от коронавируса

Были исследованы медицинские маски, в том числе одноразовые и многоразовые, а также средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2). Всего было проверено 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, а пять — в Китае.

По итогам эксперимента исследователи пришли к выводу, что все маски пропускают вирусы, ни одна не гарантирует стопроцентной защиты. Лучший результат показала нетканевая маска с вирусной проницаемостью 56,2 процента, худший — маска-респиратор KN95 FFP2, задерживающая менее 3 процентов вирусов. Низкую эффективность фильтрации среди протестированных масок показали тканевые, ни одна из них не рекомендована к использованию.

В Роскачестве добавили, что ни одна маска не может быть использована в «красных зонах» больниц, но подходит для бытового применения.

«Маска в первую очередь перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что снижает риск заразить других людей», — заявили эксперты.