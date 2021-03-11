«Надо найти источник вируса, иначе все повторится»

В России едва ли не ежедневно фиксируются рекорды по снижению заболеваемости коронавирусом. Официальные лица уже строят прогнозы о том, когда прекратится пандемия. Мнения — противоречивые. В то время, когда одни надеются, что все закончится к середине этого года, другие предсказывают в мае третью волну. О том, можно ли считать эпидемию побежденной и что нового ученые выяснили о вирусе, «Ленте.ру» рассказал член-корреспондент РАН , доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов Он один из самых известных вирусологов в нашей стране. Много лет проработал заместителем директора по научной работе когда-то секретного государственного новосибирского центра вирусологии «Вектор».

Третья волна

«Лента.ру»: Сейчас в России и в других странах ежедневно идут отчеты о рекордном снижении количества заразившихся. С чем это связано?

Сергей Нетесов: Во-первых, снижение идет не во всех странах, а в некоторых неделю-две назад наметился даже небольшой подъем. А в тех, где в последние месяцы было снижение,

число перенесших инфекцию примерно раз в десять выше, чем показывает официальная статистика

Они почти не болели или перенесли инфекцию практически бессимптомно, даже не обращаясь к врачам.

По моей оценке, которая базируется не на данных о заболеваемости, а на исследованиях сывороток крови людей на антитела к белкам SARS-CoV-2, инфекцию перенесли порядка 30-40 миллионов россиян. Это значительная цифра, почти треть населения страны. На практике это означает, что репродуктивное число передачи вируса сейчас уже не между тройкой и четверкой, как раньше, а где-то между двойкой и тройкой. То есть вирус существенно медленнее стал распространяться по популяции из-за роста коллективного иммунитета.

Кроме того, число вакцинированных в ряде стран быстро растет. И третий фактор — погода. При плюсовой температуре, активной солнечной радиации вирус намного меньше живет на всех поверхностях и в воздухе. И аэрозоль (микрочастицы в воздухе, которые распространяет зараженный, — прим. «Ленты.ру») лучше тем же солнечным ультрафиолетом инактивируется.

Третьей волны не будет?

Для того чтобы пандемия начала заканчиваться, иммунитет к вирусу должны иметь 70 процентов населения. Это самый минимум. По данным международных сайтов в России вакцинировано около 3 миллионов человек. Здесь суммарно посчитаны те, кто получил и одну, и две дозы вакцины. Если грубо считать, то в среднем скорость вакцинации — это 2 миллиона человек в месяц. К осени такими темпами мы вряд ли привьем две трети населения, не успеем. В этот период температура на улице будет опускаться, а люди уже сегодня расслабились и плохо соблюдают противоэпидемические правила, поэтому в конце августа, в сентябре вполне может начаться очередной подъем заболеваемости.

Что сегодня известно о мутациях вируса, они действительно опасны?

Все известные мутанты не отличаются кардинально от главного штамма SARS-CoV-2. Есть замены в геноме вируса и в кодируемых им белках. Из-за этого мутировавшие штаммы в меньшей степени нейтрализуются антителами переболевших. Но большая часть людей, которые перенесли натуральную инфекцию или были вакцинированы, все равно защищена, хотя и не так сильно, как раньше.

Это означает, что ни в коем случае нельзя отменять ношение масок. Они хоть и не до нуля убирают получаемую дозу вируса, но значительно ее снижают

Возможна ли ситуация, когда выработается суперустойчивый штамм и параллельно со старой эпидемией ковида начнется новая?

Варианты вируса, полностью устойчивые к вакцинам, не могут появиться за столь малый срок. Если они и образуются, то не раньше чем осенью-зимой этого года. Мутантные штаммы исследуют. По опыту Великобритании понятно, почему они появляются. Когда COVID-19 заболевает человек с проблемами иммунной системы, вирус внутри него живет не стандартные 7-10 дней, а несколько месяцев. За это время в одном и том же организме он накапливает мутации, позволяющие ускользнуть от иммунитета.

То есть больше всего подвержены возникновению новых мутаций страны с большим количеством ВИЧ-положительных. Значит, Россия, поскольку в этом плане у нас статистика весьма не радостная, — в зоне риска?

К сожалению — да. Поэтому нужно обращать особое внимание на людей с иммунодефицитом. Это в первую очередь ВИЧ-инфицированные. А также пациенты, вынужденные принимать препараты для подавления иммунитета. То есть люди с пересаженными органами. Наряду с пожилыми их необходимо вакцинировать в первую очередь. Кроме того, если такой человек попал в больницу, там требуется соблюдать максимальные меры предосторожности по нераспространению этой инфекции.

Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Найти хозяина

Что сегодня известно о природе SARS-CoV-2? Недавно ВОЗ расследовала версию непреднамеренной утечки вируса из лаборатории, но вроде бы отвергла это. В деле поставлена окончательная точка?

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще весной прошлого года объявили о том, что надо организовать международное расследование вспышки SARS-CoV-2. К тому времени у летучих мышей нашли вирус по гомологии, на 96 процентов похожий на тот, что сегодня поражает людей. Но оставшиеся четыре процента — это довольно большая величина. Например, когда проводили исследование природы вируса атипичной пневмонии SARS-CoV, то нашли очень схожие вирусы у животных, гомология геномов которых с геномом вируса атипичной пневмонии совпадала на 99,9 процента. Это значит, что тогда удалось обнаружить источник заболевания. Однако новому вирусу подобрать такого же близкого подходящего родственника в природе до сих пор не могут.

Добраться до КНР экспертам ВОЗ из-за разных проволочек удалось только в феврале, делегация там работала очень интенсивно. Но по сути они собрали только часть необходимой дополнительной информации, которую еще предстоит проанализировать. То есть эта поездка явно не последняя. Генеральный директор ВОЗ сделал заявление, что работа будет продолжаться. Необходимо найти источник вируса, в противном случае эти вспышки будут повторяться.

То есть гипотеза, что вирус из пробирки, — вполне реальная? Раньше ведь ученые считали такие предположения безосновательными?

История здесь непростая. Нужно вернуться в 2002 год, когда в Китае обнаружили вирус атипичной пневмонии. Борьба с ним была быстрой и успешной — фактически заболели всего около 10 тысяч человек в мире. После этого в Китае начали изучать вирусы летучих мышей, в том числе привлекать для этого и международных экспертов.

Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Собственно, даже сам Уханьский институт вирусологии построили именно после выявления SARS-CoV. У этих исследований было несколько направлений. Когда стало известно о новом коронавирусе, появившемся именно в Ухане, естественно, у некоторых людей сразу родилось подозрение.

Но здесь как раз нужно хорошо понимать, где причина, а где — следствие. В Китае, особенно в восточных регионах, плотность населения просто страшная. Провинция Хубэй имеет площадь где-то 178 тысяч квадратных километров. (Ухань — административный центр этого региона — прим. «Ленты.ру»). У Новосибирской области практически та же самая площадь. Только у нас живут меньше 3 миллионов человек, а у них — около 110 миллионов.

На этих площадях они вынуждены разводить кур, свиней, коров, необходимых для прокорма своего населения. К примеру, одних лишь кур за год там требуется выращивать где-то 200-250 миллионов штук. Представляете, какая плотность живности в этой провинции? Понятно, что кроме домашнего скота, птиц, есть и дикие животные. И все друг с другом контактируют.

Главная загадка заключается в том, почему не могут найти близкородственного вируса-предшественника, через которого вирус перескочил на популяцию людей, и животного — промежуточного хозяина. И здесь не надо ничего исключать, никаких гипотез.

Я не думаю, что в Уханьском институте делали какую-то страшную заразу. Но они там изучали очень много вирусов, вполне вероятно, что могли произойти какие-то перемешивания. Это и нужно понять и исследовать

Почему важно установить, как произошло заражение человека?

Все вирусы, патогенные для человека, достались нам от каких-то животных. Но это происходило в основном сотни и даже тысячи лет назад. В случае с SARS-CoV-2 стали рассматривать в первую очередь близких человеку зверей.

Kalizhan Ospanov / Xinhua / Globallookpress.com

Сразу выяснили, что заражаются сурки, хорьки, норки, кошки. А вот собаки практически не болеют. Но в Китае ни у одного из этих животных не выявили более близкий чем 96-процентный по сходству геномов штамм. Это означает, что где-то есть какой-то вид животного, через которого вирус перескочил от летучих мышей на человеческую популяцию. Поэтому нужно отследить все возможные цепочки, найти это недостающее звено и решить, что делать дальше.

Уничтожить разносчика?

Ну почему же? Например, известно, что вирус кори сотни лет назад перескочил к нам от коров. Значит ли это, что коров следует уничтожить?

Сейчас во всем мире решено разработать коронавирусную вакцину для норок. В одной из стран уже работают над вакциной для кошек. Нужны нетривиальные ходы, чтобы перекрыть все пути перехода вируса от животных к человеку.

Среди сторонников версии возникновения вируса из пробирки есть врачи и биологи. Один из их аргументов — это первый сверхзаразный после испанки вирус, который разрушает организм: оставляет «хвосты», посттравматический синдром и прочие последствия?

Сторонников «пробирочной» версии — практически все они представители далеких от естественных наук профессий (филологи, писатели-фантасты) — ученые называют «диванными» вирусологами. Я недавно смотрел видеоролик с выступлением ряда таких экспертов по поводу вакцин. Но среди них была Елена Калле, которая называет себя молекулярным биологом, кандидатом биологических наук. У меня от каждого ее утверждения просто уши скручивались в трубочку. Человек просто не знает и не понимает, как устроены элементарные процессы репликации вирусов. И строит гипотезы на этом непонимании. Для непосвященных это все выглядит достаточно наукообразно.

Следует отметить, что на данном этапе возможность того, что вирус вылетел из пробирки, — не исключена. Но нельзя быть сторонником этой версии, не имея никаких доказательств. Гипотеза такая рассматривается, но она всего лишь одна из нескольких других. Ведь и грипп 1977 года когда-то считали порожденным в лаборатории. И якобы искусственно созданный вирус ВИЧ приписывали то одной стране, то другой.

А что касается разрушающего действия нынешнего коронавируса на все системы организма, могу опираться на личный опыт. Для меня COVID-19 оказался обычной простудой, причем легкой. Ни на ком в нашей семье этот вирус не оставил каких-то длинных ковидных хвостов, за исключением потери обоняния, и то на время. Наоборот — члены моей семьи практически получили облегчение: теперь можно меньше бояться. И когда я читаю про какие-то ужасные осложнения после этой инфекции, мне кажется, что многим пациентам стоит изучить литературу по психосоматике. Как только начинаешь интенсивно и настойчиво искать в себе какие-то болячки, культивировать и стимулировать эти поиски, жалеть себя, то и в самом деле можно заболеть.

История эпидемий

Можно ли этот коронавирус по степени заразности сравнить с испанкой?

Многие забывают, что время, когда произошла эпидемия испанки, — это конец Первой мировой войны, последние ее годы. Все думают, что та война особого влияния на мир и Россию не оказала, кроме того, что ускорила революции в ряде стран. На самом деле тогда пострадали без исключения все европейские страны. Везде не хватало еды, люди реально голодали, были введены продуктовые карточки. Когда организм ослаблен, он гораздо сильнее восприимчив к инфекциям.

И тут именно в 1917-1918 годах налаживаются интенсивные перевозки войск и военных материалов между США и Европой. Там одних солдат на кораблях перевезли чуть ли не полмиллиона. Все они жили в очень скученной обстановке. Это идеальная ситуация для возникновения и распространения любой инфекции. Вот что такое была испанка. Тогда ее остановили теми же методами, что и сегодня — масками. Вакцин же тогда не было от гриппа, никаких.

Xiong Qi / Xinhua / Globallookpress.com

А теперь давайте сравним последствия. От испанки умерли от 25 до 50 миллионов человек. От ковида — 2-3 миллиона. То есть как минимум в 20, а то и в 50 раз меньше. Голода у нас нет, но и объем перемещения людей по миру намного выше, чем в те времена.

Но вы согласны с тем, что после испанки сегодняшняя пандемия — самая значительная и массовая?

Чтобы это оценивать, нужно иметь хорошую память и знать историю вирусологии и эпидемиологии. В 1957-58 годах была эпидемия азиатского гриппа, умерло порядка 3 миллионов человек. В 1967-1968 годах — гонконгский грипп. Тогда в Америке появилась первая вакцина. Но все равно погибли около 2 миллионов. Следующая эпидемия в 1977-1978 годах была послабее. Ее вызвал, не поверите, русский грипп. Потом выяснилось, что вирус все-таки появился в Китае. Им заразились русские моряки, которые привезли инфекцию в СССР. И Советский Союз стал первой страной, опубликовавшей данные об этой эпидемии. Ну и поскольку в мире шла холодная война, вирус назвали «русским». Вакцины против него несколько месяцев не было. Но мир был сыт. И поэтому число умерших было существенно меньше миллиона.

После 1978 года все ведущие страны начали производить вакцины против гриппа. Благодаря этому до 2009 года удавалось избегать эпидемий и серьезных последствий. Наблюдались просто сезонные подъемы, но они не приводили к таким громадным потерям, как раньше. Но вот в 2009-2010 годах от нового свиного штамма вируса гриппа умерли сотни тысяч человек. Так что были эпидемии, знать о них надо.

Недавно очередную панику вызвала новость о том, что в России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8. Эта новость интересна лишь ученым или что-то значит и для обычного человека? Не опасно ли, например, покупать куриное мясо?

Вирус гриппа при кипячении уничтожается за пару минут на сто процентов, поэтому отказываться от мяса нет никакого резона. Главная причина паники, к сожалению, — невежество. Резервуар вирусов гриппа в природе — водоплавающие перелетные птицы. Они ежегодно разносят его по всему миру. Основных типов белка гемагглютинина вируса гриппа — 16, возможно, в ближайшее время откроют еще парочку. А массовые заболевания людей вызываются двумя такими подтипами.

В Новосибирске в 2005 году была крупная вспышка вируса птичьего гриппа H5N1 среди перелетных и домашних птиц, однако тогда заболеваний людей не зарегистрировали. Но единичные случаи заражения от птиц вирусами подтипа H5N1 в мире известны. Зимой того же 2005 года в одной из кавказских стран заболела семья, этот факт очень хорошо описан. Они жили около озера. Жили небогато, лишней еды не было. Ночью взрослые забили больных лебедей на этом озере и притащили домой.

Игорь Зарембо / РИА Новости

Чтобы никто из соседей их не увидел — охота на лебедей запрещена, — стали ощипывать тушки под кроватями. Худшего для себя варианта они просто не могли придумать. Для птиц вирус гриппа — кишечный, он в больших количествах содержится в фекалиях. Когда лебедей ощипывали и разделывали, естественно, вся семья дышала пылью с зараженных перьев. Все семейство тяжело заболело, и половина членов семьи умерла. Но ведь так, как эти люди, мало кто поступает.

А заражение на птицефабрике почему могло произойти?

Это здорово, что вирус выявили и провели расследование. Требования к устройству современных птицефабрик во всем мире строгие: поступающий воздух фильтруется, вся пища для птиц стерилизуется. Все это для того, чтобы исключить контакт с дикими птицами и не заразить своих. Вероятно, какое-то из этих условий на птицефабрике проигнорировали.

Заметьте, что все случаи этого заражения — легкие. Птицы — не млекопитающие, как летучие мыши. Очень немногие люди имеют в легких рецепторы для этого вируса, похожие на рецепторы клеток птиц.

Но вообще-то в дальнейшем нужно просто производить тщательный мониторинг простудных заболеваний на птицефабриках. В Роспотребнадзоре правильно предлагают создать специальные тест-системы.

Ну а контактов с птицами и вообще с дикими животными не стоит бояться. Не надо считать их врагами, но и не стоит относиться, как к родным братьям. Лучше держаться в стороне

Хотите покормить — насыпьте корм в блюдечко, не давайте с руки. Мойте руки после тактильных контактов. Это касается не только птиц, но и белок, и других зверей. В том числе, бродячих собак и кошек.

Прививочный сертификат

Вы поддерживаете введение сертификатов для привитых и переболевших ковидом. Почему?

Фактически прививочные сертификаты существуют давно. Например, в ряд стран Африки, центральной Америки и вообще всего тропического пояса вас не пустят без документа, подтверждающего наличие прививки от желтой лихорадки. И почему-то никто в парламентах на дискриминацию по этому поводу не жалуется. В некоторых странах при въезде требуется сертификат о прививке от гепатита А, от полиомиелита. И ничего страшного. А при получении визы в ряд стран требуется представить документ о наличии достаточного количества средств перед въездом. Опять же никто не бунтует. Ну и, наконец, для работы в столовых, детских учреждениях, санаториях обязательны санитарные книжки с результатами анализов и медосмотров. И что — все это дискриминация?

Сегодня многие страны открыли свои границы только для граждан с отрицательным тестом ПЦР на ковид. Это просто очень смешная мера с точки зрения специалиста. Средний инкубационный период для коронавирусной инфекции — 5-7 дней. Ну вот вы сдали этот самый анализ, который считается действительным три дня. Предположим, что в конце этого срока за день-два до полета на вас кто-то больной начихал. Заболевание проявится через несколько дней уже на территории другого государства. И какой смысл в сдаче этого анализа?

В то же время сертификат о сделанной прививке, причем хорошей вакциной —для России это сегодня пока что только «Спутник V», — дает гораздо более серьезные гарантии эпидемической безопасности предъявившего его человека.

Но срок действия прививки от желтой лихорадки или полиомиелита мы знаем, а от ковида — нет. Как понять, защищает человека эта вакцина или нет?

Значение имеет даже не сама вакцина, а наличие антител к вирусу после прививки. Если они на приличном уровне, то у человека все в порядке с иммунной защитой. Но чтобы вводить такую единицу измерения, необходимо навести порядок с тест-системами. На сайте Росздравнадзора есть информация, что в России зарегистрировано более 150 тестов на антитела. Больше нигде в мире такого разнообразия нет. Однако регистрация — это просто бумажка, которая не гарантирует качество. Все тесты надо не просто сертифицировать, а независимо от разработчика проверить их чувствительность. Это делается с помощью специальных контрольных панелей антител, взятых у разных групп людей: больных, уже переболевших, вакцинированных и не имевших контактов с вирусом. Значение имеют только результаты сертифицированных таким способом тест-систем.

Не могли бы вы дать прогноз о дальнейшем развитии пандемии?

Прогноз зависит от множества факторов. Для России — это скорость вакцинации и приверженность ей. Тут важный момент — гласность. Вакцина «Спутник V» — неплохая. От нее нет серьезных осложнений. Таким образом, «Спутник» мог бы спасти нашу страну. Но что мы сегодня имеем? Я — специалист по вирусам, для меня ситуация с оценкой этой вакцины изменилась, когда в высокорейтинговом научном журнале появились две публикации о результатах испытаний на добровольцах. Но The Lancet — англоязычной журнал, нормально статьи в нем прочитать смогут два-три процента россиян. Почему нельзя перевести их на русский? Сейчас же мы видим отсутствие очередей на прививки в Москве и в некоторых крупных городах. Это можно объяснить в том числе и отсутствием данных и документов.

А что вы можете сказать о двух других зарегистрированных в России вакцинах?