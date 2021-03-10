Названы люди, у которых могут появиться новые штаммы COVID-19 

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал группы людей, в организме которых с наибольшей вероятностью могут появиться новые штаммы коронавируса. Об этом он заявил РИА Новости

По его словам, в большинстве случаев мутации вируса образуются в организмах пациентов с хроническими болезнями, аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Врач объяснил, что у таких людей вирус сохраняется на протяжении длительного времени, циркулируя внутри в поисках способа обойти иммунитет.

Тимаков рассказал, что те мутации, которые в итоге иммунитет не видит, являются жизнеспособными и при распространении во внешнюю среду могут стать источником нового штамма. Тем не менее он подчеркнул, что вероятность заражения окружающих зависит от того, какое количество вируса выделяет человек.