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Названы люди, у которых могут появиться новые штаммы COVID-19 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Названы люди, у которых могут появиться новые штаммы COVID-19
Фото: Lenta.ru
Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал группы людей, в организме которых с наибольшей вероятностью могут появиться новые штаммы коронавируса. Об этом он заявил РИА Новости.
По его словам, в большинстве случаев мутации вируса образуются в организмах пациентов с хроническими болезнями, аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Врач объяснил, что у таких людей вирус сохраняется на протяжении длительного времени, циркулируя внутри в поисках способа обойти иммунитет.
Тимаков рассказал, что те мутации, которые в итоге иммунитет не видит, являются жизнеспособными и при распространении во внешнюю среду могут стать источником нового штамма. Тем не менее он подчеркнул, что вероятность заражения окружающих зависит от того, какое количество вируса выделяет человек.
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Коронавирус , Евгений Тимаков , РИА Новости
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