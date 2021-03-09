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Вакцину «Спутник V» начнут производить в Италии 

Lenta.ru 4 часа назад
Вакцину «Спутник V» начнут производить в Италии
Фото: Владислав Воднев / РИА Новости
Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» с июля 2021 года начнут производить на севере Италии, на заводе швейцарско-итальянской компании Adienne Pharma&Biotech. Об этом сообщает Repubblica.
Производство будет вестись в Капонаго, в Ломбардии — в этой области пандемия коронавируса нанесла большой урон. Известно также, что Итало-Российская торговая палата уже подписала соответствующий договор. Согласно планам, до конца этого года удастся произвести до 10 миллионов готовых доз препарата.
О планах итальянского производства днем ранее сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), днем ранее, а впервые предложение к властям Италии прозвучало 5 марта.
Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Коронавирус , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций
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