Вакцину «Спутник V» начнут производить в Италии 

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» с июля 2021 года начнут производить на севере Италии, на заводе швейцарско-итальянской компании Adienne Pharma&Biotech. Об этом сообщает Repubblica.

Производство будет вестись в Капонаго, в Ломбардии — в этой области пандемия коронавируса нанесла большой урон. Известно также, что Итало-Российская торговая палата уже подписала соответствующий договор. Согласно планам, до конца этого года удастся произвести до 10 миллионов готовых доз препарата.