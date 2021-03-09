Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Иммунолог развеял мифы об антителах к коронавирусу 

Lenta.ru 15 часов назад
Иммунолог развеял мифы об антителах к коронавирусу
Фото: Lenta.ru
Уровень защиты организма от коронавируса определяется не только антителами: иммунная система состоит из множества компонентов, соотношение которых у каждого индивидуально. Главные мифы о защитных белках плазмы крови развеял врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.
Так, по его словам, не имеет смысла измерять количества антител после вакцинации.

«Антитела легко считать, но они фактически не имеют значения в численном выражении для уровня защиты. Иммунный ответ есть, защита все равно есть, и ее никак не усилить»,

— объяснил иммунолог.
Кроме того, он подтвердил, что выработка антител со временем сокращается, однако организм не становится беззащитным перед инфекцией.

«Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, причем в течение двух суток, а не в течение трех недель, как при первом контакте. И уже активирована иммунная система, и она губит вирусы при повторном контакте»,

— добавил Жемчугов.
Количество антител стоит измерить только перед прививкой от коронавируса, отметил врач. Так, переболевшим около года назад гражданам с небольшим числом защитных белков необходимо ввести один компонент вакцины. Этого будет достаточно, чтобы активизировать клеточную память. Тем, кто выздоровел от COVID-19 в пределах полугода и имеет антитела, вакцину делать необязательно, заключил иммунолог.
Видео дня. 10 самых опасных вирусов в мире
Последние новости
Выдвинута новая версия катастрофы пропавшего «Боинга» MH370 Выдвинута новая версия катастрофы пропавшего «Боинга» MH370 Курс евро рухнул Курс евро рухнул Зеленский захотел лично встретиться с Путиным Зеленский захотел лично встретиться с Путиным
Комментарии
Коронавирус , Владислав Жемчугов , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему постоянно хочется интимной близости
05:37
Почему постоянно хочется интимной близости
Наука
«Бактерии-сладкоежки»: откуда берется кариес
04:41
«Бактерии-сладкоежки»: откуда берется кариес
Наука
Самые странные вещи, найденные рентгеном
09:07
Самые странные вещи, найденные рентгеном
Наука
Кому грозит язва желудка
06:10
Кому грозит язва желудка
Болезни и лекарства
10 самых опасных вирусов в мире
06:13
10 самых опасных вирусов в мире
Наука
Что делать, если стреляет в ухе
06:08
Что делать, если стреляет в ухе
Болезни и лекарства
Год первому случаю COVID в России: каким он был
04:06
Год первому случаю COVID в России: каким он был
Коронавирус
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
11:30
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
ЗОЖ
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
06:15
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Болезни и лекарства
Кому нужна реабилитация после коронавируса
03:09
Кому нужна реабилитация после коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение