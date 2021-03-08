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В Европе заметили резкий спад рождаемости 

Диана Товсепова 3 часа назад
В Европе зафиксировали резкий спад рождаемости
Фото: depositphotos.com
Из-за пандемии коронавируса и самоизоляции над Европой нависла новая угроза. В частности, в нескольких европейских резко снизилась рождаемость. Об этом сообщает испанское издание El Pais.
Так, в Испании в декабре 2020 и январе 2021 года рождаемость упала на 22,6% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Таких данных недостаточно, чтоб делать прогноз на год, но уже сейчас ясно, что будет наблюдаться резкий демографический спад. Об этом говорит директор института Национального исследовательского совета Диего Рамиро.
Аналогичная ситуация происходит и в других европейских странах. В Италии, например, количество новорожденных снизилось на 21,6% по сравнению с прошлым годом, а во Франции в январе этого года рождаемость упала на 13% по сравнению январем прошлого года.
Одними из главных факторов снижения рождаемости эксперты считают высокую смертность от коронавируса и резкое сокращение рабочих мест.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые предупредили Мишустина о риске новой эпидемии в России.
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