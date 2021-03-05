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Определены самые уязвимые перед коронавирусом люди 

Lenta.ru 5 часов назад
Мужчины, пожилые и курильщики: самые уязвимые люди перед COVID-19
Фото: Lenta.ru -
Ученые Исследовательского института трансляционной геномики (TGen) в США определили, что мужчины, пожилые люди и курильщики обладают определенными чертами, которые делают их самыми уязвимыми к коронавирусу SARS-CoV-2 среди различных групп населения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Специалисты проанализировали влияние вируса SARS-CoV-2 на более чем 1,3 миллиона клеток в образцах, выделенных из тканей носа, дыхательных путей и легких 228 здоровых людей без COVID-19. Рассматривались ключевые типы клеток дыхательных путей: альвеолярные клетки I типа, необходимый для вдыхания кислорода и выдыхания углекислого газа; альвеолярные клетки II типа, защищающие клетки I типа и эпителиальные клетки дыхательных путей, которые нейтрализуют потенциально вредные вещества из вдыхаемого воздуха.
Оказалось, что возраст, курение и пол играют важную роль в способности SARS-CoV-2 проникать в клетки и воспроизводиться. Это связано с повышенной экспрессией ACE2 — клеточного рецептора, который используется вирусом для проникновения в клетку. Мужчины и пожилые люди также экспрессируют больше TMPRSS2, который участвует в разрезании S-белка на поверхности вируса, облегчая процесс заражения.
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