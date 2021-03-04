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Онищенко объяснил, как победить COVID в РФ за две недели 

Вечерняя Москва и ещё 1 3 часа назад
Онищенко объяснил, как победить COVID в РФ за две недели
Фото: Вечерняя Москва
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что у России есть два пути борьбы с коронавирусной инфекцией — соблюдать все меры безопасности и вакцинация. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает РИА Новости.
По мнению Онищенко, если пойти по первому пути и всем «жесточайшим образом» соблюдать все меры безопасности, то коронавирус можно победить за две недели. При этом все россияне должны носить маски и перчатки.

— И вот с этого момента — две недели, и все закончится. Больных мы вылечим, — отметил Онищенко.

Он добавил, что второй путь борьбы с коронавирусом — довести уровень популяционного иммунитета до 50-60 процентов, то есть вакцинация.

— Если мы будем прививать только группы риска по медицинским показаниям и производственным, сроки можно сократить, — добавил Онищенко.

Академик РАН выразил мнение, что сроки победы над коронавирусом будут зависеть от сроков проведения вакцинации.
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Коронавирус , Геннадий Онищенко , Госдума , РАН , РИА Новости
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