Анальные мазки на COVID стали обязательными для въезда в Китай 

Анальные мазки на COVID-19 стали обязательными для въезда в Китай из-за рубежа. Об этом сообщает британская газета The Times.

Уточняется, что решение обусловлено тем, что китайские власти считают этот способ более надежным, чем мазки из носа и ротоглотки. Специальные пункты тестирования установлены в аэропортах Пекина и Шанхая.

Новый способ для тестирования на коронавирус начали использовать в Китае в конце января. Тогда сообщалось, что необычной процедуре подвергали китайских школьников и учителей, а также некоторых прибывающих в Китай.