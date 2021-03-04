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Вакцину «Спутник V» одобрили в Шри-Ланке 

Вечерняя Москва 1 час назад
Вакцину «Спутник V» одобрили в Шри-Ланке
Фото: Вечерняя Москва
В Шри-Ланке одобрили экстренное применение вакцины против коронавируса «Спутник V» российского производства. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна Джаясумана.

— Разрешение было дано экспертным комитетом Национального агентства по регулированию лекарственных средств, — цитирует министра издание Daily Mirror.

До этого Шри-Ланка разрешила использовать вакцины компаний Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneca.
Вакцинация от COVID-19 на Шри-Ланке стартовала 29 января, после того как государство получило от Индии 500 тысяч доз «оксфордской» вакцины. Согласно статистике, на Шри-Ланке выявлено более 84,2 тысячи случаев коронавируса, от которого скончались 484 человек. Выздоровели более 80,4 тысячи пациентов.
Ранее сообщалось, что российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали еще в трех странах Африки: Анголе, Джибути и Республике Конго.
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