Вакцину «Спутник V» одобрили в Шри-Ланке 

В Шри-Ланке одобрили экстренное применение вакцины против коронавируса «Спутник V» российского производства. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна Джаясумана.

— Разрешение было дано экспертным комитетом Национального агентства по регулированию лекарственных средств, — цитирует министра издание Daily Mirror.

До этого Шри-Ланка разрешила использовать вакцины компаний Pfizer , Moderna, Janssen и AstraZeneca.

Вакцинация от COVID-19 на Шри-Ланке стартовала 29 января, после того как государство получило от Индии 500 тысяч доз «оксфордской» вакцины. Согласно статистике, на Шри-Ланке выявлено более 84,2 тысячи случаев коронавируса, от которого скончались 484 человек. Выздоровели более 80,4 тысячи пациентов.