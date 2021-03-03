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Юношу парализовало ниже шеи после коронавируса 

WMJ.ru 2 часа назад
Юношу парализовало ниже шеи после коронавируса
Фото: WMJ.RU
25-летнего американца парализовало после перенесенной коронавирусной инфекции.
В середине июля 2020 года медбрат Десмон Сильва, ранее переболевший коронавирусом, которым заразился на работе, внезапно перестал дышать. Прямо посреди кафе у него отнялись руки, он был срочно доставлен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре выяснилось, что юноша парализован от шеи и ниже.
Как выяснилось, после ковида Десмон заболел острым рассеянным энцефаломиелитом. Это редкое заболевание, которое часто является осложнением ранее перенесенной инфекции из-за ослабленной иммунной системы.

Трудно быть беспомощным. Но когда мы видим, как он улыбается и шутит, мы набираемся сил, чтобы помогать ему в восстановлении,

— цитирует People отца молодого человека — Хосе Сильву.
После восьми месяцев в клинике Десмон вернулся домой, и сейчас друзья собирают $200 тыс. на его реабилитацию с помощью краудфандингового сервиса.
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Коронавирус , Хосе Сильва
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