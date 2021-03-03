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Врач назвала необходимую толщину медицинской маски 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Врач назвала необходимую толщину медицинской маски
Фото: Pixabay.com
Медицинская маска должна быть толщиной в два или три слоя. Средства индивидуальной защиты такой толщины назвала эффективными высокопоставленный чиновник британского здравоохранения и врач Сьюзан Хопкинс, ее слова передает Daily Mail.
Она отметила, что чем больше слоев будет на маске, тем надежнее она защитит от распространения вируса. Хопкинс также уточнила, что власти Британии советуют носить одну многослойную маску, а не две, надетые друг на друга, как это часто делают в США.
С июля 2020 года в Британии маски необходимо носить во всех закрытых помещениях: в транспорте, магазинах и ресторанах. Исключение предоставляется лишь детям до 11 лет и людям с особыми медицинскими показаниями.
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